"België werd niet serieus genomen als boksland, dat is nu veranderd"

"Braziliaan was niet beter, wel frisser"

Brons op het WK boksen, welk gevoel overheerst dan: ontgoocheling of toch trots? "Ik ben uiteraard wel ontgoocheld, maar toch ook blij met een medaille", zei Victor Schelstraete na zijn verloren halve finale tegen de Braziliaan Keno Machado.

"Vandaag was mijn tegenstander niet per se beter, maar wel frisser. De volgende keer dat we mekaar terugzien, zal ik hem zeker terugpakken. Maar ik ben heel trots op het parcours dat ik hier heb afgelegd: 100%."

Schelstraete miste dus wat energie om de finale te halen? "De afgelopen drie kampen waren erg zwaar en eisten een hoge tol. Het vuur was er daardoor een beetje uit bij mij in de halve finale. Vooral tegen de Engelsman ben ik gisteren heel diep moeten gaan, het was echt oorlog. Daardoor had ik vandaag net dat tikkeltje vuur niet meer in mij."

Een knock-out zat er niet meer in? "Ik was te vermoeid, maar ik weet wat ik moet doen om hem de volgende keer te verslaan. In de eerste twee rondes raakte ik gewoon niet bij hem. Mijn energie was op. In de derde ronde maakte ik wel het spel en kreeg ik hem wel in de touwen. Als we de volgende keer de draad weer oppikken, dan zal het anders zijn."