Luca Brecel schaart zich makkelijk bij laatste 32 op English Open snooker

Luca Brecel heeft een goede flow te pakken in Engeland. Gisteren klopte onze landgenoot Mark Allen met knappe 4-1-cijfers. Geen onaardige prestatie, want Allen won onlangs nog de Northern Ireland Open.

Ook vandaag kon Brecel goed snooker op de tafel brengen. De 26-jarige Limburger kwam zowel in het eerste als het tweede frame op achterstand, maar toonde telkens zijn veerkracht.

Zijn Engelse tegenstander, Stuart Carrington, gaf zich in frame 3 nog niet gewonnen. Maar opnieuw was onze landgenoot - nummer 46 op de wereldranglijst - te sterk voor het nummer 49. Het laatste frame was een koud kunstje voor Brecel, die zich zo bij de laatste 32 spelers schaart.

Voor een plaats in de 1/8e finales neemt Brecel het op tegen de Chinees Li Hang (WS-43), die verrassend de Engelse thuisspeler Allister Carter (WS-20) met 4-2 aan de kant zette.