KV Kortrijk en Standard bereiken 4 weken na overstap een akkoord over Luka Elsner

De plotse overstap van Luka Elsner van KV Kortrijk naar Standard sloeg vorige maand als een bom in het Guldensporenstadion in.



De Sloveense trainer had zijn contract verbroken bij Kortrijk, dat zich niet zomaar bij de situatie leek neer te leggen.

Vorig weekend speelden beide teams 1-1 gelijk tegen elkaar. Kortrijk en Standard vonden toen ook de tijd om samen te zitten en de onenigheid over de plotse overstap van Elsner te bespreken.

"Het gesprek was constructief en verliep in een serene sfeer", melden beide teams. "KV Kortrijk en Standard Luik bereikten een akkoord dat een einde maakt aan de huidige procedures en een terugkeer naar een zekere sereniteit mogelijk maakt."

Bij Standard had Elsner voorlopig nog niet veel redenen om te juichen. In de 3 competitiematchen die hij als hoofdcoach leidde, speelde Standard telkens gelijk (tegen OHL, Cercle en KV Kortrijk).



KV Kortrijk, dat Karim Belhocine weer aan boord haalde, sprokkelde 4 op 9 sinds het vertrek van Elsner.