Giro opent met 3 ritten in Hongarije: punchers mogen strijden voor 1e roze trui

De Grande Partenza moest in 2020 al plaatsvinden in Hongarije. Maar de coronapandemie gooide toen roet in het eten.

2 jaar later vormt Boedapest dan toch het decor van de Giro-start. De openingsrit op vrijdag 6 mei is geen tijdrit, maar wel een etappe van 195 km. De finish ligt boven op een heuveltje, spek voor de bek van de punchers.

Daags nadien volgt een tijdrit van 9,2 km, ook deze karwei eindigt op een heuvel. Pas op dag 3 liggen de kaarten goed voor een eerste massasprint.

Volgende week worden de resterende 18 etappes onthuld op verschillende tijdstippen.



Titelverdediger Egan Bernal rijdt volgend jaar normaal gezien de Tour (en dus niet de Giro). De Giro-winnaar van 2019, Richard Carapaz, heeft de Ronde van Italië wel in zijn agenda staan.