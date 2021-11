De Ketelaere baalt: "Tijdens rust was er nog hoop, dus teleurstelling is groot"

"Ik vind 4-1 toch een zware uitslag, want ik had het gevoel dat we lang meespeelden. Na onze gelijkmaker komen ze niet echt tot grote kansen. Tijdens de rust was er nog hoop, dus ben ik toch teleurgesteld."

"In de Belgische competitie zijn er ook goede verdedigers, maar dit is toch nog een ander niveau", weet de aanvaller van Club.

"In de tweede helft blijven ze natuurlijk drukken. Dat weten we, dus is het jammer dat we nog 3 goals weggeven", meent De Ketelaere. "Onze prestatie was zeker degelijk, maar je komt nooit om 4-1 te verliezen."

0 op 6 met 9 tegendoelpunten is het resultaat van de dubbele confrontatie met Manchester City. Cijfers om snel te vergeten na een goede start in de Champions League.



"Leipzig wordt een cruciale match", blikt de spits van Club Brugge vooruit. "We moeten nog 2 keer tonen dat we een plaatsje verdienen in de Europa League."