Bondsparket reageert: "In alle gelijkaardige gevallen, zelfde straf uitgesproken"

Willekeur vermijden

Gevoelsmatig ontsnapte Ashimeru en bij uitbreiding Anderlecht aan een straf na de rode kaart tegen OH Leuven. Maar het is net om voorkeursbehandelingen en willekeur uit te sluiten, dat de letter van de wet strikt moet worden negeleefd, redeneert het bondsparket.

"Je kan niet spreken van aan een straf ontsnappen als de regels voor iedereen dezelfde zijn", zegt bondsprocureur Ebe Verhaegen. "Wij motiveren elke minnelijke schikking uitgebreid. In onze motivatie verwijzen we naar verschillende gelijkaardige gevallen dit en vorig seizoen, waarbij dezelfde straf is uitgesproken."

Het bondsparket verwijst in zijn motivatie o.a. naar het rood voor Engels (Antwerp), Bager (Union), Miazga (Anderlecht, vorig seizoen), Hubert (KV Oostende, vorig seizoen), Lucumi (Genk, vorig seizoen), Voet (KV Mechelen, vorig seizoen), Derijck (KV Kortrijk, vorig seizoen), Penneteau (Charleroi, vorig seizoen).

Het geval van Jonas Bager van Union is daarbij interessant. De verdediger van Union kreeg op speeldag 7 rood tegen Genk omdat hij als laatste verdediger opzichtig de doorgebroken Bongonda tegen de grond werkte. Bager kreeg een voorwaardelijke schorsing van 1 speeldag, maar ging in beroep.

Union vond dat het voldoende gestraft werd door meer dan 20 minuten met tien te spelen. Het Disciplinaire Comité gaf de verdediger ongelijk en behield de voorwaardelijke schorsing.

"Ook als bondsparket zijn we al teruggefloten door het Disciplinaire Comité als we willen afwijken van een voorwaardelijke straf wanneer de speler geen strafblad had", zegt bondsprocureur Verhaegen.

"En bovendien kennen clubs en hun advocaten ook de geldende tarieven. Ik vermoed dat Anderlecht in beroep was gegaan als we nu een effectieve straf hadden uitgesproken. Minuut 98 of niet."