"Ronaldo is voor ons wat Michael Jordan was voor de Chicago Bulls"

Cristiano Ronaldo bewees in Bergamo opnieuw zijn waarde voor Manchester United. De Portugese veteraan maakte de 1-1 op slag van rust en bezorgde zijn ploeg een belangrijk punt met de gelijkmaker in de extra tijd.

Ronaldo is van levensbelang voor United in de Champions League, hij scoorde ook al in de comebackzeges tegen Villarreal en Atalanta thuis. Volgens Solskjaer heeft de spits dezelfde impact op United als Michael Jordan op de Chicago Bulls.

"We hebben allemaal onze rol en Cristiano is een van onze leiders, maar dat is wat hij nu eenmaal doet: scoren", vertelde de Noor. "Hij staat er op de momenten dat het team hem nodig heeft en ik denk dat de Chicago Bulls het ook niet erg vonden dat ze Jordan in de ploeg hadden."

"Soms hebben teams bepaalde spelers en dat is waarom ze spelen voor Manchester United of waarom ze kampioenen zijn bij de Chicago Bulls. Ze staan gewoon op wanneer het nodig is."