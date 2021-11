Verbazing alom: Ashimeru krijgt geen extra schorsing voor "save" in slotminuut

Met een ultieme uitbraak leek OH Leuven alsnog de overwinning binnen te slepen tegen Anderlecht, maar dat was buiten Majeed Ashimeru gerekend. Hij sloeg een Leuvens schot uit doel, waarna de scheidsrechter hem niet anders dan rood kon geven.

Van Crombrugge redde vervolgens de penalty van Kaba, waardoor de actie van Ashimeru toch nog een punt opleverde. En daar zal het voor het bondsparket bij blijven, want in het schikkingsvoorstel wordt slechts een voorwaardelijke straf geëist van 1 match.

Het panel van Extra Time ging er gisteren nochtans vanuit dat een schorsing hier op zijn plaats was. "Dit kun je toch niet vrijspreken?", zei Peter Vandenbempt. "Hij moet hier toch minstens 1 speeldag voor krijgen? Anders is hij helemaal niet gestraft, want het gebeurde in de 97e minuut."