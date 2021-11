Thiem is gevaccineerd: "Hopelijk wordt het niet meer zo op de spits gedreven"

In Oostenrijk belandde Dominic Thiem (ATP-9) afgelopen week in het oog van de storm. Door de stijgende coronacijfers woedt het vaccinatiedebat in Oostenrijk hevig en Thiem had gezegd dat hij nog niet gevaccineerd was.

"Ik wil wachten op het Novavax-vaccin", was Thiems uitleg. Alleen is dat vaccin op korte termijn niet beschikbaar.

De Oostenrijkse minister van volksgezondheid Wolfgang Mückstein riep Thiem tijdens een persconferentie op om zich te laten vaccineren, omdat hij een rolmodel is voor veel jongeren en atleten.



Vandaag bevestigde Thiem dat hij zich heeft laten vaccineren. "Ik zal in december terugkeren in competitie en een toernooi in Abu Dhabi spelen als voorbereiding op de Australian Open."

"Het is onnodig om te zeggen dat je voor beide toernooien gevaccineerd moet zijn. Ik ben ondertussen gevaccineerd."

"Ik zag hier onlangs nieuwsberichten over verschijnen en ik had heel duidelijk gemaakt dat ik gevaccineerd zou worden. Hopelijk worden de dingen de volgende keer niet zo op de spits gedreven als afgelopen week."