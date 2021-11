Sylla begint aan 3e ambtstermijn bij Red Wolves: "Jongens zijn mannen geworden"

Yérime Sylla stapte in 2018 op als bondscoach van de Red Wolves, omdat hij België niet naar het WK had kunnen loodsen. Drie jaar later krijgt de Fransman een nieuwe kans in aanloop naar het WK van 2023.

Morgen volgt alvast de eerste uitdaging tegen Griekenland. Veel tijd heeft Sylla dus niet gehad om de nationale handbalploeg klaar te stomen. "Maar het is fijn om terug thuis te zijn", zegt hij. "Arnaud Calbry (ex-bondscoach, red) heeft de ploeg toch wel iets bijgebracht, dat wil ik toch onderlijnen."

"De jongens van destijds zijn mannen geworden. Ze hebben, net als ik, de voorbije jaren veel ervaring opgedaan. De ploeg is samen opgegroeid en wordt nu aangevuld met jonge spelers. Wat ik vandaag op training zag, heeft me positief verrast. De spelkwaliteit, de fysieke paraatheid..."

"Uiteraard is er nog werk, maar de basis is goed. Ik denk dat we de kwaliteit hebben om de volgende stap te zetten. Iets waar we in 2018 niet in geslaagd zijn. Ik zie veel kwaliteit. Ik zie een ploeg, een team dat ambitieus en hongeris is."

In 2018 klopten de Belgen Griekenland al twee keer. "Als ze op volledige sterkte zijn, is het een gevaarlijke tegenstander", waarschuwt Sylla. "Ik denk dat deze groep in staat is om de evenknie van Griekenland te zijn. Ik verwacht een moeilijke, spannende wedstrijd, met mogelijkheden voor onze ploeg."