Schelstraete in halve finale WK boksen: "Ik verdien dit na al die ups en downs"

Victor Schelstraete geeft toe dat het geen gemakkelijke zege was tegen de Brit Tudsbury. "Hij is een sterke bokser, maar ik wou het meer", vertelt hij aan Sporza. "Technisch was ik een betere en completere vechter."

Schelstraete draait al een tijdje mee in het bokswereldje, maar het was om verschillende redenen steeds net niet. "Maar vandaag zijn alle puzzelstukjes in elkaar gevallen. Het voelt alsof ik droom, na al dat harde werk van de voorbije 9 jaar, na al die ups en downs. Ik verdien dit."

Schelstraete is de eerste Belg die een medaille verovert op het WK boksen voor amateurs. "Daar ben ik erg trots op. Toch ben ik nog altijd even hongerig als gisteren. Nu ga ik even genieten, maar er zal geen decompressie zijn. Ik blijf in fight mode."

Enkel de Braziliaan Machado kan hem uit de finale houden. "Die finale is zeker haalbaar. Ik beloof dat nu de druk eraf is jullie de beste Victor Schelstraete ooit zullen zien. Hoe beter de tegenstander is, hoe beter ik boks."