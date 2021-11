Schelstraete als eerste Belg ooit zeker van medaille op WK boksen voor amateurs

Victor Schelstraete had tot aan de kwartfinales indruk gemaakt op het WK boksen voor amateurs in Belgrado. In de eerste ronde sloeg hij de Oezbeek Abdoellajev knock-out - een zeldzaamheid in het amateurboksen - en in de tweede ronde boekte hij een vlotte 5-0-zege tegen de Kroaat Plantic.

De jonge Engelsman Conner Tudsbury bleek een ander paar mouwen. Ronde na ronde ging het gelijk op volgens de jury, tot Schelstraete op het einde toch iets meer het laken naar zich toe leek te trekken.

Dat werd ook bevestigd door het eindverdict. Alle juryleden kwamen tot een score van 29-28 en 3 keer van de 5 was dat ook in het voordeel van Schelstraete. Een uiterst nipte overwinning dus.

Schelstraete is nu al verzekerd van minstens brons, maar kan misschien nog op meer hopen. In de halve finales treft hij de 21-jarige Braziliaan Keno Machado. Deze voormalige wereldkampioen bij de jeugd werd op de voorbije Olympische Spelen, waarvoor Schelstraete zich niet kon plaatsen, nog 5e.