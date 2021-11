Pep Guardiola: "Match tegen Club Brugge is belangrijker dan derby tegen United"

Manchester City leeft niet helemaal zorgenvrij toe naar het Champions League-duel met Club Brugge. De Bruyne en co verloren hun laatste 2 duels: tegen West Ham in de League Cup en tegen Crystal Palace in de competitie.

"Die nederlaag tegen Palace smaakte zuur", vertelt Guardiola op de persconferentie in de aanloop naar Club Brugge. "Maar ik heb ook veel goede zaken gezien."

"Dit was misschien wel mijn beste periode sinds ik hier trainer ben, maar het is frustrerend dat de resultaten uitbleven."

"De manier waarop we spelen blijft het belangrijkste. Nederlagen zijn onvermijdelijk. Voetbal is nu eenmaal een spel waarin je verliest of wint."