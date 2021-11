Olympiër Hanne Verbruggen is out met hamstringblessure

3 maanden geleden stond Hanne Verbruggen voor het eerst op de Olympische Spelen. Ze eindigde 49e in de marathon en liet daarna een olympische tattoo plaatsen.

Verbruggen pikte de draad 2 weken geleden weer op, in Polen. Daar nam ze deel aan een halve marathon in Poznan. Maar Verbruggen haalde het einde niet. Uit onderzoek bleek dat ze een scheur van 5 centimeter heeft opgelopen in haar hamstrings.

Het zal dus een tijdje duren vooraleer we Verbruggen weer in actie zien. Van de CrossCup had ze sowieso geen doel gemaakt omdat ze zich deze winter meer wil focussen op het langere werk op de weg.

Zodra ze hersteld is van haar hamstringsblessure, zal Verbruggen beginnen toe te werken naar de marathon van Sevilla, die in februari plaatsvindt.