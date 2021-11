IJslandse voetballer stuikt in elkaar na hartstilstand tijdens wedstrijd

Emil Palsson viel in de 12e minuut plots op de grond in de wedstrijd tegen Stjordals-Blink. De spelers verlieten snel het veld en de wedstrijd werd onderbroken toen het medisch personeel Palsson omsingelde om hem te reanimeren.

"Emil is in leven. Hij werd succesvol gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek en behandeling", zei de club in een verklaring, waarin bevestigd werd dat de middenvelder een "hartstilstand" had gehad.

Het ongeval doet denken aan dat van Christian Eriksen van Denemarken tijdens de wedstrijd Denemarken-Finland op het EK in juni. De speler zakte in de eerste helft op dezelfde manier in elkaar voordat hij werd gereanimeerd.



Vorig weekend nog viel de Argentijnse voetballer Sergio Agüero (FC Barcelona) uit met hartproblemen.