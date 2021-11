Grote ronde voor Iserbyt? "Gesprekken lopen: een topper moet je soigneren"

De grootste uitdager van Eli Iserbyt dit seizoen lijkt Quinten Hermans, die de vruchten plukt van zijn wegseizoen. Hij reed niet alleen de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar maakte ook zijn debuut in de Giro. Een avontuur dat ook Eli Iserbyt moet overwegen?

"We mogen niet vergeten dat Quinten Hermans twee jaar geleden al heel sterk was", zegt Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Vorig jaar was hij niet op niveau door een blessure."

"Maar Eli is misschien wel iemand die een grote ronde zou kunnen gebruiken om zijn motor te vergroten. De vraag is hoe ver we moeten meegaan in dat verhaal. En in welke mate wil Eli dat zelf?"

"Als Eli zou aangeven dat hij een grote ronde wil rijden, dat zijn we geïnteresseerd om de ploeg procontinentaal te maken. Maar dan moeten onder meer Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck ook meegaan in dat verhaal."