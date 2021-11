Exact 1 jaar na vertrek bij Genk onthult Jess Thorup waarom hij als dief in de nacht België verliet

Het bestuur en de spelers van Racing Genk zijn met verstomming geslagen. Onder meer sterkhouder Theo Bongonda haalt zwaar uit: "Thorup heeft geen “ballen” genoeg gehad om ons iets te vertellen. Het is misschien wel een goede trainer, maar ik ben ontgoocheld in hem als persoon."

Jess Thorup, eerder ontslagen bij AA Gent, verlaat na amper 5 wedstrijden Racing Genk om in eigen land bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan.

Doordat FC Kopenhagen een beursgenoteerd bedrijf is, mocht ik niks zeggen tegen de spelers van Genk. Het had de koers van het aandeel kunnen beïnvloeden.

Bij Thorup ligt dat afscheid in mineur nog altijd zwaar op de maag. In een interview met het Deense "Offside" vertelt de coach nu waarom het voor hem onmogelijk was om zijn overgang vroeger mee te delen.

"Omdat FC Kopenhagen een beursgenoteerd bedrijf is, was het verboden om iets te zeggen tegen de mensen van Racing Genk. Het zou namelijk de koers van het aandeel zwaar kunnen beïnvloeden. Ik had heel graag voor de spelers gestaan om hen te kunnen uitleggen waarom ik vertrok."

"Jammer genoeg heb ik de kans niet gekregen. Alleen op zondag tegenover het bestuur heb ik dat kunnen doen. Daar heb ik nog altijd spijt van."