Delfine Persoon houdt hoofd koel in vechtkamp: "Heb een keer mijn verstand gebruikt"

BEKIJK: Enkele rake klappen en de Mexicaanse gaat neer

Opgave na 4 rondes

Beatriz Aguilar Jiminez putte zichzelf uit met haar agressieve stijl. Nog voor de 5e ronde gooide ze de handdoek in de ring.

Dat had Persoon goed onthouden. In de eerste rondes zag ze hoe Beatriz Aguilar Jiminez meteen met haar krachten woekerde.

Coach Filiep Tampere had Delfine Persoon vooraf gewaarschuwd voor een gevecht. "De Mexicaanse is heel wat kleiner en staat vooral bekend omwille van haar nogal opvliegende stijl", zei hij vooraf.

"Ik heb slim gebokst"

"Ik heb me voor een keer aan het wedstrijdplan gehouden. Ik ben op afstand gebleven om het lijf-aan-lijfgevecht te vermijden. Slim en technisch boksen noemen ze dat. Deze keer heb ik mijn verstand gebruikt", lacht Delfine Persoon.

De Mexicaanse gaf vroeg op, maar een doetje is ze niet. "Dat heb ik ook tegen mijn coach gezegd", vertelt Persoon. "Incasseren kan ze, want ik heb haar enkele keren goed op haar kin geraakt. Ik weet niet of ik al die klappen zou kunnen verdragen."

De zege geeft Persoon vertrouwen voor een volgende afspraak. "Ik zou graag nog een keer voor een titel boksen", geeft ze mee in Izegem. "Hopelijk krijg ik die kans."

"Voor een Europese of voor een wereldtitel, want in de ranking sta ik weer boven Katie Taylor. Omdat zij op zeker speelt en ik het risico niet schuw met zwaardere tegenstanders. Zulke overwinningen leveren meer punten op."

Persoon kampte twee keer tegen de Ierse Taylor, twee keer verloor ze.