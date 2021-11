Daniele Bennati lost Davide Cassani af als Italiaans bondscoach

Davide Cassani stond sinds 2014 aan het roer bij de Italiaanse nationale selectie, maar de kers op de taart ontbrak.

Italië won met Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en Sonny Colbrelli dan wel vier keer op een rij het EK, op de Spelen en op de WK's liep het telkens mis.

De Squadra aast al sinds Alessandro Ballan in 2008 op een nieuwe regenboogtrui en Daniele Bennati wil die missie doen slagen. Hij neemt het stokje over van Cassani, van wie het contract afliep.

"Ik zal mijn best doen om de regenboogtrui weer naar Italië te brengen", vertelde de voormalige sprinter bij zijn voorstelling vanochtend.

Bennati reed 18 jaar mee in het peloton bij onder meer Phonak, Lampre, Liquigas, Leopard, Tinkoff en Movistar. Hij won ritten in alle grote rondes en groeide in de herfst van zijn carrière uit tot wegkapitein.

Bennati, gestopt in 2019 en nadien werkzaam als analist bij de RAI, zal geassisteerd worden door ex-renners Marco Velo (tijdrijders) en Mario Scirea.

Op Twitter looft voorganger Cassani zijn opvolger: "Ik heb Daniele altijd gewaardeerd. Hij was mijn rechterhand op 4 WK's en is de juiste man voor deze belangrijke taak. Hij is goed voorbereid en houdt van het blauwe shirt."