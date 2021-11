City-fans: "Kompany mag morgen al terugkeren, De Bruyne oogt wat sloom"

"Als Pep het koude weer hier beu is, kan Kompany komen"

De fans van Manchester City verwachten dat hun team vandaag weer aanknoopt met een zege. "De match tegen Club Brugge is belangrijk. Na 2 nederlagen op een rij willen we weer een zegereeks op poten zetten."

Hoe kijken ze in de tribunes naar de mindere prestaties van Kevin De Bruyne? "Je mag De Bruyne nooit afschrijven. Hij is de beste en belangrijkste speler van Manchester City."

"Tegen Club Brugge zal de Bruyne er wel weer staan. En als De Bruyne in vorm is, dan is de hele ploeg in vorm."

Hoe belangrijk is Vincent Kompany nog in de hoofden van de City-fans? "Hij is een legende. Kompany staat hier trouwens in volle glorie afgebeeld op een monument."

Mag Kompany terugkeren naar City als coach of manager? "Dat mag morgen al, als hij kan. Misschien niet als manager, want Pep is hier nog. Maar op een dag zal Pep het koude weer in Manchester misschien beu worden."