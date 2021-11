Chicago Bulls pakt uit met indrukwekkende inhaalrace in Boston

Op het einde van het derde kwart (94-75) leek Boston op weg naar zijn tweede overwinning van het seizoen, maar Chicago haalde het na een indrukwekkende inhaalrace nog met 114-128.

DeMar DeRozan was de grote ster bij de Bulls met 37 punten, Zach LaVine deed zijn duit in het zakje met 26 punten. Met 6 zeges in 7 duels staat Chicago alleen aan de leiding in de Eastern Conference. Dit seizoen verloren ze alleen nog maar van New York Knicks.