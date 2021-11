Antonio Conte moet Tottenham Hotspur uit het slop halen

Antonio Conte loodste Inter vorig seizoen naar de eerste titel sinds 2010 - met de hulp van Romelu Lukaku - maar stapte op vanwege de financiële penibele situatie van de Milanezen.

De Italiaan werd al genoemd als mogelijk opvolger van Ole Gunnar Solskjaer bij Manchester United, maar gaat nu in Londen aan de slag. Bij Tottenham volgt hij de Portugees Nuno Espirito Santo op, die gisteren de deur werd gewezen na 6 op 21 in de competitie.

Conte was deze zomer al in beeld als coach van de Spurs, maar toen ketsten de onderhandelingen af. Vier maanden later ziet de Italiaan een avontuur in Londen blijkbaar wel zitten.

"Ik ben heel gelukkig om terug in de Premier League te zijn, bij een club die de ambitie heeft om een hoofdrol te spelen", zegt Conte. "Ik kan niet wachten om mijn passie, vastberadenheid en mentaliteit over te brengen op de spelers."

"Afgelopen zomer kwam er geen samenwerking, omdat ik nog maar net weg was bij Inter en het nog niet het juiste moment voelde om weer aan de slag te gaan. Maar nu de kans zich weer aandient, neem ik ze met veel overtuiging aan."

Sinds het vertrek van Mauricio Pochettino in 2019 is het een duiventil in Tottenham. José Mourinho kreeg in april 2021 zijn ontslag, waarna Ryan Mason overnam als interim-coach. Nuno Espirito Santo hield het maar 4 maanden vol in Londen.