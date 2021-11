"Verlies tegen City zou normaal zijn. Wij willen iets abnormaals doen"

In zijn eerste thuismatch in de Champions League kon Club Brugge het machtige PSG nog op een gelijkspel houden, maar in zijn tweede thuismatch tegen Manchester City volgde de ontnuchtering: 1-5.

"Ik schat dit City hoger in dan het PSG van toen", verklaart Clement het verschil. "Hun stijl is totaal anders, onder meer omdat ze hoog druk zetten. Je kunt niet tegen een hoger niveau spelen dan tegen City."

"We hebben in de vorige match goeie dingen laten zien, maar zeker ook niet ons beste gezicht, zowel individueel als collectief. Daar ligt dus de uitdaging."

"Ik kan wel fantastische plannen bedenken, maar het komt erop aan hoe we ons als ploeg zullen manifesteren en of we lef zullen tonen aan de bal."

"Uiteraard zijn we naar hier gekomen om punten te pakken. Dit is geen schoolreis. Maar je moet ook realistisch zijn. Je verwacht dat we tegen City zullen verliezen, dat zou de normale gang van zaken zijn. Wij moeten proberen iets te doen dat niet normaal is."

"Daarvoor zullen alle spelers op de toppen van hun tenen moeten spelen en een paar zullen zelfs boven hun niveau moeten uitstijgen."