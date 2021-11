Waasland-Beveren voert nog een wissel door: sportief directeur gaat weg

Na de Amerikaanse overname van Waasland-Beveren hebben Dirk Huyck en Olivier Swolfs gisteren de deur van de Freethiel definitief achter zich dichtgetrokken.

Vandaag kwam er nieuws uit de sportieve cel. "Roger Stilz (44) en Waasland-Beveren zijn in onderling overleg overeengekomen om het contract van de sportief directeur te beëindigen, met ingang van 10 november", meldt de degradant.

“Roger benaderde ons enkele weken geleden en vertelde ons dat hij om familiale redenen wou ingaan op een professionele opportuniteit dichter bij huis. Als club hebben we uiteraard begrip voor zijn situatie en we hebben dan ook besloten zijn verzoek in te willigen,” zegt CEO Antoine Gobin.



"De afgelopen maanden hebben we positieve stappen gezet om de club te professionaliseren en te stabiliseren. Ik denk dat Roger ons op het juiste spoor heeft gezet, en we gaan nu verder op de ingeslagen weg om onze doelen als club te bereiken.”

"Roger zal de uitwedstrijd bij Westerlo bijwonen en de komende dagen alles in het werk stellen om een vlotte transitie mogelijk te maken. De club maakt werkt van een opvolger die aan het vooropgestelde profiel beantwoordt", klinkt het nog.