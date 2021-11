Vanzeir in Extra Time: "Speel met schoenzolen als scheenbeschermers"

Undav-Vanzeir: het meest succesvolle duo in 1A

Union won afgelopen weekend gevleid met 0-2 op het veld van Gent. Akkoord? "We hebben wel afgezien in die 1e helft", gaf Vanzeir toe. "Als het 5-2 zou gestaan hebben, hadden we niets te zeggen." Vanzeir scoorde wel de opener voor zijn club, opnieuw op aangeven van Undav. Het is al de 6e assist van de Duitser op Vanzeir.

Was die connectie er vanaf training 1? "Neen, helemaal niet. Ik wist dat we complementair zouden zijn, maar in het begin van het seizoen speelde ik op de flank en hij als spits. En na 3 of 4 matchen hebben we het systeem veranderd. En toen werd het wel duidelijk dat we elkaar makkelijk vonden."

Hebben ze daarvoor met Mazzu moeten spreken? "Voor ik naar Union kwam, heb ik daar met hem al over gesproken. Ik denk dat ik beter rendeer als 2e spits, maar hij wou me toch liever op de flank in een vrije rol. Maar we hadden de ploeg voor een 3-5-2. En dan hebben we samen gepraat met de groep. Mazzu is daar heel open in."