Tottenham neemt na 4 maanden al afscheid van coach Espirito Santo

De match tegen Tottenham leek de laatste kans voor United-coach Ole Gunnar Solskjaer, maar uiteindelijk werd het de zwanenzang voor zijn collega. Na de 0-3-nederlaag voor eigen publiek wordt Nuno Espirito Santo opzijgeschoven.

Tottenham staat slechts 8e in de Premier League na een ontgoochelende 6 op 21. Ook in de Conference League staan de Spurs pas 3e in hun poule, achter Stade Rennes en Vitesse.

"Ik weet hoe graag Nuno en zijn staf wilden slagen, ik betreur het dat we deze beslissing hebben moeten nemen", zegt technisch directeur Fabio Paratici op de clubwebsite. "Nuno is een echte gentleman en zal hier altijd welkom zijn."



Nuno Espirito Santo was nog maar 4 maanden aan de slag in Londen. De naam van Antonio Conte klinkt al in de Londense wandelgangen als mogelijke opvolger.