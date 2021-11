Nadal droomt van Australian Open en wil daarvoor dit jaar nog de baan op

Rafael Nadal werd afgelopen zomer in de halve finales uitgeschakeld op "zijn" Roland Garros en speelde daarna nog nauwelijks. Op 20 augustus liet de Spanjaard weten dat hij een punt zette achter zijn seizoen door de aanhoudende pijn aan zijn voet. Zo miste hij onder andere Wimbledon, de Olympische Spelen en de US Open.

Maar die klachten lijken verleden tijd. Nadal, nog altijd het nummer 5 van de wereld, wil in december nog terugkeren, op het ATP-toernooi in Abu Dhabi.

"Het is mijn plan om in december in Abu Dhabi te spelen en dan in januari een voorbereidingstoernooi voor de Australian Open. Dat is mijn doel. We werken er hard aan om het plan te doen lukken", zei de Spanjaard.