Messi denkt aan terugkeer: "Ik zou Barcelona graag nog helpen"

Na 21 jaar kwam er in augustus door financiële problemen een einde aan het droomhuwelijk tussen Lionel Messi en Barcelona. Maar de Argentijn geeft in de Spaanse sportkrant Diario Sport toe dat hij heel graag wil terugkeren.

"Het is bijna zeker dat we weer in Barcelona zullen gaan wonen en daar ons leven verder zullen opbouwen", zegt Messi. "Dat is wat mijn vrouw en ik graag willen. Ik weet niet hoe lang mijn contract bij PSG nog loopt, maar we zullen terugkeren naar Barcelona."

Maar Messi hoopt meer te kunnen doen in Catalonië na zijn voetbalpensioen. "Ik heb altijd gezegd dat ik terug zou willen komen om de club te helpen. Ik zou graag technisch directeur worden."

"Ik weet niet zeker of dat bij Barcelona zou lukken. Maar ik hou van Barça en hoop echt dat de club weer gezond wordt en bij de beste clubs van de wereld blijft behoren."

Barcelona staat momenteel pas 9e in La Liga. Na het ontslag van Ronald Koeman wordt al druk gespeculeerd over de komst van Xavi, een ex-ploegmaat van Messi, als nieuwe coach van de blaugrana.