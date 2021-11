Maak kennis met de talentvolle crosstweeling Lucas en Sacha Coenen

Twee broers met een Amerikaanse droom

Terwijl Liam Everts aan de weg timmert in de 250-klasse, proberen tweelingbroers Lucas en Sacha Coenen hetzelfde in de 125-klasse.

Lucas Coenen won vorig weekend de grand prix van Garda in Italië. In beide reeksen was de 14-jarige Kawasaki-rijder uit Brussel de sterkste.

"Een goed weekend", lacht hij. "In de vorige GP heb ik de zege laten schieten door een val, nu won ik wel 2 keer. Telkens ging ik uitstekend en keihard van start."

Coenen bekleedt momenteel de 4e plaats in het kampioenschap, op 4 punten van de Nederlander Karssemakers. "Het doel is om het seizoen af te sluiten als 3e."

De tweeling, die binnenkort tweede wordt, droomt niet van een wereldtitel in de MXGP. "Wij blijven voorlopig in Europa crossen, maar daarna willen we graag naar de Verenigde Staten", stelt Lucas Coenen.

"Omdat onze sport daar groter is. Je hebt er veel meer circuits en het gaat er allemaal wat professioneler aan toe."