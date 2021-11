Na 13 speeldagen staat promovendus Union nog altijd aan de leiding in de Jupiler Pro League. De ideale gelegenheid om Dante Vanzeir, de topschutter in Brussel, uit te nodigen aan tafel in Extra Time. Hij krijgt het gezelschap van analisten Peter Vandenbempt en Franky Van der Elst en vaste waarden Filip Joos en Frank Raes.