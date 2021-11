Dragons komt als winnaar uit tweedaagse in de Hockey League

In Brasschaat had Dragons bij de rust zijn schaapjes al op het droge. Onder meer Felix Denayer en Florent Van Aubel deden hun duit in het zakje in de vlotte 6-0-zege tegen Orée, ex-leider in de vaderlandse competitie.

Op 3 speeldagen voor de winterbreak komt Dragons zo mee op kop. Het deelt de leiding met Léopold, dat de kans liet liggen om alleen de toon aan te geven. In Leuven bleef het op 3-3 steken.

Ook de Watducks en Herakles realiseerden een 6 op 6 dit weekend. In de stand delen Léopold en Dragons de leiding met 17 punten, Orée (16), Leuven (15), Watducks (15) en Herakles (14) zijn de eerste achtervolgers.