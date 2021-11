BEKIJK: 3 weken na sleutelbeenbreuk zwoegt Thibau Nys zich naar podium op Koppenberg

Thibau Nys brak drie weken geleden zijn linkersleutelbeen in de WB-cross in Waterloo. In de zware Koppenbergcross maakte de zoon van Sven vanmiddag zijn rentree.



Voor de zege kwam hij nog niet aanmerking. Die ging naar zijn ploegmaat en wereldkampioen Pim Ronhaar. De 20-jarige Nederlander had een stevige kluif aan Cameron Mason, maar kreeg de Brit er uiteindelijk toch af.

Nys junior koos ervoor om zijn cross goed in te delen. Na een ronde kwam hij als vijfde door op de bult van Melden.

Beetje bij beetje schoof hij op, om na bijna 50 minuten Ronhaar en Mason nog te vergezellen op het podium.