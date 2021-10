Victor Schelstraete in kwartfinales op WK boksen: "Nog 1 zege en medaille is binnen"

Victor Schelstraete is bezig aan een mooi parcours op het WK boksen voor amateurs. Woensdag versloeg hij de Oezbeek Abdoellajev met een knock-out in de tweede ronde en vandaag zette hij de Kroaat Damir Plantic opzij.

De 6 jaar oudere Plantic had geen verhaal tegen Schelstraete en dat had de jury ook gezien. Het puntenverschil was duidelijk: 5-0 (4 x 30-27 en 29-28). Op het EK van 2017 behaalde Plantic de bronzen medaille bij de halfzwaargewichten.

"Ik ben blij dat ik de tweede ronde tot een goed einde heb gebracht. Mijn spectaculaire zege tegen de Oezbeek had voor een vorm van hoogmoed kunnen zorgen waardoor de focus er niet helemaal meer was", reageert Schelstraete.

"Maar ik had een goeie tactiek in mijn hoofd en die heb ik vlekkeloos gevolgd. Nog één zege en een medaille is binnen." De verliezers van de halve finales op het WK krijgen allebei brons, dus de winnaars van de kwartfinales zijn zeker van eremetaal.

Schelstraete neemt het dinsdag in de kwartfinales op tegen de Engelsman Conner Tudsbury (21), die de Mexicaan Rogelio Romero versloeg. "Tudsbury is een slimme en technische bokser. Maar als ik gefocust kan blijven en me aan de tactiek kan houden, dan ben ik ervan overtuigd dat ik victorie zal kraaien", sluit Schelstraete af met een knipoog.