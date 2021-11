Van Eetvelt praat vrijuit na vertrek bij Anderlecht: "Spelers moesten onder druk naar bepaalde club"

Bekijk de reportage in Sportweekend:

"Ik heb het mensenhandel genoemd"

Karel Van Eetvelt is nochtans wel wat gewend. Actief geweest als kabinetsmedewerker in de politiek, aan de top gestaan van grote organisaties als UNIZO en de VDAB, gepokt en gemazeld in de banksector.

Maar nergens was hij zo kort aan de slag als in het voetbal, omdat hij zich niet kon vinden in de normen en waarden van het wereldje.

"Ik heb het mensenhandel genoemd", vertelt Van Eetvelt daarover. "Het is een vreemd bedrijfsmodel, gebaseerd op het kopen en verkopen van mensen. Ik zag spelers die niet de keuze hadden om naar de ploeg van hun zin te gaan. Ze moesten onder druk naar een bepaalde club omwille van het geld."