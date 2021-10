Van den Brom neemt het op voor collega Dury: "Onrespectvol naar mens en trainer toe"

"Soms lijkt het alsof Francky niets gepresteerd heeft de voorbije 10 jaar"

Van den Brom nam het na afloop op voor zijn collega: "We hebben in het verleden al vaak tegen elkaar gestreden", begon de Nederlander. "Zo hadden we al een mooie wedstrijd om het kampioenschap (in 2013, red.). Soms lijkt het alsof hij de voorbije tien jaar niks gepresteerd heeft."

De opluchting was overigens van het gezicht van Van den Brom af te lezen na de eerste zege in vier competitiematchen. "Ik ben blij dat het elftal vertrouwen heeft gehouden in zichzelf. Als het draait, gaan alle ballen er weer in. Dit is een geweldig resultaat. Eentje dat we goed konden gebruiken. Het is wel niet zo dat alles nu weer koek en ei is, maar deze overwinning is belangrijk gezien de situatie waarin we zaten."