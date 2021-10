Van den Bergh pleegt broedermoord om halve finales World Series Darts te bereiken

Voor Kim Huybrechts was het al een ongelooflijk succes dat hij de kwartfinales op de prestigieuze World Series of Darts wist te bereiken, voor Dimitri Van den Bergh - de nummer 5 van de wereld - was dit iets meer een evidentie.

In hun onderonsje was het dan ook niet verrassend dat Van den Bergh het beste uit de startblokken schoot, maar ondanks een 0-4-achterstand kwam Huybrechts toch terug tot 7-7.

Hierna ging het gelijk op tot 9-8, maar net op het cruciale moment verloor Huybrechts zijn "eigen" leg. Terwijl Huybrechts zijn dubbel op de 8 miste, ging die er bij Van den Bergh bij zijn 3e poging wel in.

In de halve finales, later op de dag, speelt Van den Bergh tegen de Pool Ratajski, op papier een haalbare kaart.