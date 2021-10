Utah Jazz lijden eerste nederlaag, Milwaukee blijft in sukkelstraatje

Voor aanvang van hun wedstrijd tegen de Chicago Bulls waren de Utah Jazz nog de enige ongeslagen ploeg in de NBA. Een straffe reeks waar vannacht uiteindelijk een einde aan kwam door een 107-99-nederlaag. Bij de thuispoeg waren DeMar DeRozan (32 punten) en Zach LaVine (26 punten) de grote uitblinkers.



De Denver Nuggets wonnen dan weer nipt met 91-93 op bezoek bij Minnesota. Dankzij een knap staaltje defensief werk van Nikola Jokic en Will Barton konden de Nuggets in extremis verlengingen vermijden.



Voor titelverdediger Milwaukee lijkt er maar geen einde te komen aan de dramatische seizoensstart. Tegen het laag geplaatste San Antonio Spurs leden de Bucks hun 3e nederlaag in 6 wedstrijden. Ondanks 28 punten kon Giannis Antetokounmpo de 93-102-nederlaag niet voorkomen.