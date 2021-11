Tom Boonen mag zich nu ook autosportkampioen noemen na winst in Supercar Challenge

Sinds hij in 2017 is gestopt met wielrennen heeft Tom Boonen zich vol passie op het autoracen gestort. Dit seizoen verdedigde hij opnieuw de kleuren van Deldiche Racing in de Supercar Challenge doorheen België en Nederland.

De ontknoping van de competitie was dit weekend in Assen. Boonen ging als leider het slotweekend in en lieten zich niet meer verrassen in hun Norma 20FC. De winst in de slotmanche was voor de andere auto van Deldiche, voor Boonen volstond een 3e plaats.

Dat zag ook wielrenner Niki Terpstra. De ex-ploegmaat bij Quick-Step is zelf ook een gepassioneerd autoliefhebber.

Dat hij het winnen nog niet verleerd is, liet Boonen op het podium zien, waar hij na de Brabançonne op vakkundige, bijna routineuze wijze zijn champagne in het rond liet spuiten.