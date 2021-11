Kompany scherp voor Murillo na uitsluiting: "Zo'n rode kaart is onacceptabel"

BEKIJK: De rode kaart van Murillo in Anderlecht - OHL (2-2)

In minuut 70 leek Anderlecht alle kansen op een resultaat te vergooien toen Michael Murillo een slag uitdeelde aan OHL-verdediger Sébastien Dewaest. De Panamees werd na tussenkomst van de VAR uitgesloten.

"Zo'n rode kaart is onacceptabel", klonk het achteraf streng bij Vincent Kompany. "Of het uitgelokt werd door de tegenstander? Daar kijk ik niet naar, alleen naar ons. We moeten bestand zijn tegen elke vorm van provocatie."

De trainer merkt dat zijn team op mentaal vlak nog stappen moet zetten. "We beschikken over een ploeg die al veel progressie heeft gemaakt. Maar nu moeten we de lat heel hoog leggen op het mentale. Dat is bij ons nu nog het cruciale punt. We moeten elke fase met 11 spelers beleven aan volle intensiteit."