Kampioen Dragons dient leider Léopold een zware nederlaag toe

Titelverdediger Dragons won thuis met 4-1 van koploper Léopold dankzij doelpunten van Nicolas Della Torre, Florent Van Aubel en Lucas Martinez, Tom Boon scoorde het enige doelpunt voor de bezoekers.



Coleider Orée ging in Boom met 3-1 de boot in tegen Braxgata. Red Lion Loïck Luypaert scoorde twee keer.

In Gent beet Racing in het zand. De Gentenaars van Pascal Kina begonnen goed aan de wedstrijd. Alexandre de Paeuw scoorde al in de 3e minuut het enige doelpunt van de partij.



Door de nederlaag zakt Racing, met Red Lions Victor Wegnez, Cédric Charlier, Augustin Meurmans en Tanguy Cosyns, terug naar de 10e en voorlaatste plaats in het klassement. De ploeg uit Ukkel is wel maar vijf punten verwijderd van de top vier die na het reguliere seizoen play-offs spelen.