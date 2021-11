K2 zoekt K4: Broekx en Peters houden "talentenjacht" voor grotere boot voor Parijs

"We wisten dat dat zo zou zijn", zegt Camille Dewaele. "Het omgekeerde zou eigenaardig zijn, want zij doen dit fulltime en wij niet."

6 vrouwen kwamen opdagen voor de selectieproeven in Hazewinkel. Op het sprintje over 300 meter werd meteen duidelijk dat de kloof tussen Broekx en Peters en de andere vrouwen nog vrij groot is.

Voor de volgende Spelen willen Broekx en Peters het over een andere boeg gooien, met een kajak voor 4 personen. Hiervoor gaan ze op zoek naar 2 extra sterke kajaksters.

Lize Broekx en Hermien Peters vormen al jaren een tandem in de kajak. Op het afgelopen WK leverde hen dat een bronzen medaille op in de K2, op de Spelen eindigden ze 9e.

We krijgen als gemiddelde kajakkers de kans om naar het topniveau door te groeien.

Peters: "Iedereen zal sneller moeten, ook wij"

Voor de 6 vrouwen is dit een unieke kans om op korte tijd (binnen de 3 jaar zelfs) de Olympische Spelen te halen. "We krijgen als gemiddelde kajakkers een kans om naar dat topniveau toe te groeien", zegt Sofie Kenis.

"Het is de droom van elke kajakker in België om met 2 zulke topkajakkers in de boot te mogen zitten."

Broekx en Peters beseffen dat de kloof met hun toekomstige ploeggenoten groot zal zijn. "Natuurlijk moet iedereen nog sneller - wij ook - maar ik heb er vertrouwen in dat dat zal lukken", zegt Peters.

Een definitieve selectie werd nog niet gemaakt in deze "K2 zoekt K4". Pas in de Wereldbekerraces van mei 2023 wordt de schifting gemaakt", houdt de bondscoach de hoop van alle deelneemsters in leven.