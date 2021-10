Joren Dom geniet: "Seizoen van Beerschot is nu pas echt begonnnen"

Beerschot staat nog steeds laatste met 5 op 39, 4 punten achter Cercle (een match minder) en 7 achter Seraing.



Dom weet dat de weg nog heel lang is, maar klinkt strijdvaardig na deze eerste overwinning: "Het was eindelijk hoe het moet zijn. Met agressieve druk en veel intensiteit in de wedstrijd. We hebben die mannen bij de keel gegrepen en dan zie je dat we vertrouwen krijgen, kansen creëren en ook doelpunten maken."



De sfeer in de kleedkamer na de match was fantastisch: "Dat was ook "eindelijk" en "genieten". Ik kijk er al een heel seizoen naar uit om eens muziek op te zetten in de kleedkamer en op de banken te gaan staan. Vandaag is dat eindelijk het geval. Ik hoop dat dit een bevrijding is voor ons en dat we dit wekelijks kunnen doen."



In aanloop naar de match tegen staartploeg Seraing werd gevreesd dat de druk te groot zou zijn. "Maar dat gevoel had ik niet. We zijn even op afzondering geweest en ik voelde daar ook niet heel veel druk bij de spelers. Ik voelde integendeel heel veel focus en concentratie. En dat was vanaf minuut 1 te zien. We waren de hele tijd de betere ploeg."