Heisa rond "pre-assist" voor Openda van ref: "We hadden hém beter gewisseld"

Groot ongeloof bij de Heerenveen-spelers gisteren wanneer Loïs Openda Vitesse op het uur langszij brengt. Niet door een overtreding of buitenspel, wel door een baltoets van de scheidsrechter die aan de basis ligt van de gelijkmaker.

Na afloop van de partij was Heerenveen-trainer Johnny Jansen dan ook niet te spreken over de beslissing van Van den Kerkhof. "Er heerst echt ongeloof in de kleedkamer. Niemand snapt hoe dit eigenlijk kan. De scheidsrechter duwt de bal de goede kant uit. Hij gaf gewoon de pre-assist."



De Nederlandse trainer legde in eerste instantie nog de schuld bij de spelregels, tot de journalist de situatie verduidelijkte: "Als er een veelbelovende aanval begint door een aanraking van de scheidsrechter moet die eigenlijk afgefloten worden", legde de reporter uit.

"Dan vind ik het echt schandalig", keek Jansen met grote ogen. "De VAR kan op dat moment toch ook ingrijpen? Als dat de regel is, vind ik het schandalig. Hier word ik echt boos over. De supporters zongen tijdens de wedstrijd "Wissel de scheids", wel we hadden het beter gedaan."