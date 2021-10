Dirk Huyck en Olivier Swolfs verkopen laatste aandelen en verlaten bestuur Waasland-Beveren

Een jaar geleden gaven voorzitter Dirk Huyck, financieel directeur Olivier Swolfs en zijn bestuur groen licht voor een Amerikaanse overname van de club. 97,48 procent van de aandelen kwamen in handen van de Amerikaanse groep Bolt.



Er werd toen afgesproken dat Huyck en Swolfs de overgang nog zouden begeleiden als bestuurders, op het organigram op de clubwebsite draagt Huyck nog de titel van voorzitter.

Een persbericht maakte vandaag een einde aan de bestuurlijke samenwerking: "Aangezien de overgang succesvol is afgerond en de destijds afgesproken optie op het saldo van de aandelen werd gelicht, is de tijd aangebroken om in onderling overleg hun bestuursfuncties neer te leggen", klinkt het.



De club dankt de twee voor de geleverde inspanningen van de voorbije jaren. Huyck en Swolfs zullen de club verder blijven steunen als sponsor en supporter.