Dancing Dimi swingt voorbij Huybrechts en Ratajski naar finale World Series of Darts

Voor Kim Huybrechts was het al een ongelooflijk succes dat hij de kwartfinales op de prestigieuze World Series of Darts wist te bereiken, voor Dimitri Van den Bergh - de nummer 5 van de wereld - was dit iets meer een evidentie.

Van den Bergh ging er als een wervelwind vandoor, maar werd teruggefloten door Huybrechts. Tot 9-8 ging het gelijk op, maar op het cruciale moment verloor Huybrechts zijn "eigen" leg door op dubbel 8 te missen.

Ook in de halve finales was het zwoegen voor Van den Bergh, die lange tijd veel moeite had met zijn dubbels en Ratajski op een 8-7-voorsprong zag komen.

Dancing Dimi bewees dat hij ijs door zijn aders heeft lopen, want hij liet zich in een rommelige eindfase niet van de wijs brengen en won 4 legs op een rij, goed voor 11-8-winst.

In de finale, laat op de avond, neemt Van den Bergh het op tegen de Welshman Jonny Clayton, die lokale favoriet Michael van Gerwen (die 4 van de 6 edities van de World Series of Darts heeft gewonnen) uitschakelde in de halve finales.