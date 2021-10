Het doldwaze slot was bijna nóg zotter geworden. Een Anderlecht-fan gooide tijdens de cruciale penalty van Sory Kaba namelijk een tweede bal richting het doel van Hendrik Van Crombrugge. Gelukkig voor paars-wit belandde die nét niet op het veld, of scheidsrechter Jasper Vergoote had de strafschop evengoed opnieuw kunnen laten nemen.