World Series Darts: Dancing Dimi en Huybrechts imponeren richting Belgische kwartfinale

In de tweede ronde van de World Series of Darts verschenen er twee Belgen op het podium in Amsterdam. Voor Dancing Dimi was het zijn eerste optreden, Huybrechts versloeg dan weer de Brit Michael Smith in de eerste ronde (6-3).



Na zijn eindzege op PDC Super Series 7 zakte Dancing Dimi met veel vertrouwen af naar Nederland. Toch was de opdracht niet van de poes: een affiche tegen José - The Special One - de Sousa, een geweldige darter die af en toe eens problemen heeft met het tellen van zijn score.



In een 'best of 11 legs' hielden beide spelers elkaar in evenwicht, tot Dimi bij een 2-2-stand voor een break zorgde. De Belg gaf die voorsprong niet meer uit handen en stoomde naar een 6-3-overwinning. Zijn knappe gemiddelde van 101.21 kwam daar als kers op de taart bij.