In de Beker van België volleybal hebben de kwartfinales een flinke verrassing opgeleverd: grootmacht Roeselare moet inpakken. De titelverdediger verloor in eigen huis van Menen, dat ook erg sterk aan de competitie is begonnen. In de halve finales (heen en terug) ontmoeten Menen en Gent elkaar, Haasrode Leuven treft Aalst of Maaseik.