Nicola Bagioli, de broer van Andrea, stopt met koersen en wordt pottenbakker

Nicola Bagioli is de oudere broer dan Andrea, die al een mooi palmares bij elkaar fietste voor Deceuninck-Quick Step. Dat is bij Nicola wel anders. In zijn 5 jaar als prof kon hij geen enkele keer winnen. In 2019 was hij er dicht bij, toen hij 2e werd in de Trofeo Laigueglia. Een jaar eerder was hij ook bergkoning geworden in de Tirreno.

Maar nu gooit Nicola het roer helemaal om. "Ik heb besloten om mijn contract bij B&B op te zeggen en mij 100% te focussen op mijn bedrijfje Lavec."

"Ik zal vanaf nu ambachtsman zijn en samen met mijn vrouw Arianna ervoor ijveren om de oude traditie van de speksteenverwerking weer te laten leven."

Speksteen is een makkelijk te bewerken soort gesteente, dat glad aanvoelt (vandaar de naam). Door het te combineren met koper slagen Bagioli en zijn vrouw erin om stevige kookpotten te vervaardigen.

"Samen met Arianne jaag ik een droom na", zegt Bagioli. "Met onze eigen handen bouwen we een bedrijfje uit, dat hopelijk nog meer kan groeien."