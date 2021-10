Herrezen Dost: "Kunst om gas te blijven geven, wanneer je uit de boot valt"

Vorige winter met grote trom binnengehaald, dit seizoen naar het achterplan verdwenen. Het waren niet de leukste weken voor Bas Dost. Toch lijkt de aanvaller die moeilijke periode nu definitief achter zich te hebben gelaten na 4 doelpunten in 4 dagen.



"Ik was heel blij dat ik mocht starten", glunderde Dost na afloop van de wedstrijd. "Ik was ook heel blij dat mijn ploegmaats me zo vaak zochten, waardoor ik gevaarlijk kon zijn. Het waren twee heerlijke goals."